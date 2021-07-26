تسجيل 322 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه تم منذ ظهر أمس الاحد لغاية ظهر اليوم الاثنين تسجيل 31 الف و814 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس ثلاثة ملايين و723 الاف و246 اصابة من ضمنها اربعة الاف و982 شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 322شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 89 الفا و 122 شخصا.

وتعافى 3 ملايين و274الاف و 346 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 25 مليونا و601الفا و224اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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