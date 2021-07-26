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٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٣:٢٩ م

وزارة الصحة:

تسجيل 322 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 322 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 322 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 89 الفا و122شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الاحد لغاية ظهر اليوم الاثنين تسجيل 31 الف و814 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس ثلاثة ملايين و723 الاف و246 اصابة من ضمنها اربعة الاف و982 شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 322شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 89 الفا و 122 شخصا.

وتعافى 3 ملايين و274الاف و 346 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 25 مليونا و601الفا و224اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1916443
https://ar.mehrnews.com/news/1916443/

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