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٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٣:٥٥ م

وزارة الصحة:

تسجيل 268 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 268 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 268 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 88 الفا و800شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس السبت لغاية ظهر اليوم الاحد تسجيل 27 الف و146 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس ثلاثة ملايين و691 الاف و432 اصابة من ضمنها اربعة الاف و863 شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 268شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 88 الفا و 800 شخصا.

وتعافى 3 ملايين و256الاف و 856 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 25 مليونا و537الفا و513اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1916407
https://ar.mehrnews.com/news/1916407/

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