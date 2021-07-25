تسجيل 268 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس السبت لغاية ظهر اليوم الاحد تسجيل 27 الف و146 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس ثلاثة ملايين و691 الاف و432 اصابة من ضمنها اربعة الاف و863 شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 268شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 88 الفا و 800 شخصا.

وتعافى 3 ملايين و256الاف و 856 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 25 مليونا و537الفا و513اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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