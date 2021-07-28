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٢٨‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٢:٥٦ م

وزارة الصحة:

تسجيل 303 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 303 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 303 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 89 الفا و782شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الثلاثاء لغاية ظهر اليوم الاربعاء تسجيل 33 الف و817 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس ثلاثة ملايين و792 الاف و14اصابة من ضمنها خمسة الاف و205شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 303شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 89 الفا و 782شخصا.

وتعافى 3 ملايين و310الاف و 163 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 25 مليونا و731الفا و940اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1916510
https://ar.mehrnews.com/news/1916510/

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