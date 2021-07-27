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٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٣:٣٧ م

وزارة الصحة:

تسجيل 357 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 357 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 357 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 89 الفا و479شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الاثنين لغاية ظهر اليوم الثلاثاء تسجيل 34 الف و951 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس ثلاثة ملايين و758 الاف و197 اصابة من ضمنها خمسة الاف و100شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 357شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 89 الفا و 479شخصا.

وتعافى 3 ملايين و291الاف و 979 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 25 مليونا و667الفا و604اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1916475
https://ar.mehrnews.com/news/1916475/

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