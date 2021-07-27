تسجيل 357 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الاثنين لغاية ظهر اليوم الثلاثاء تسجيل 34 الف و951 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس ثلاثة ملايين و758 الاف و197 اصابة من ضمنها خمسة الاف و100شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 357شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 89 الفا و 479شخصا.

وتعافى 3 ملايين و291الاف و 979 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 25 مليونا و667الفا و604اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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