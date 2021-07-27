النظام الامريكي فقد قدرته واضطر للعودة الى الاتفاق النووي /تسجيل 322 حالة وفاة بكورونا

قائد الحرس الثوري: النظام الاميركي فقد قدرته واضطر للعودة الى الاتفاق النووي ونحن من يحدد الشروط

اعتبر القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، أن النظام الاميركي في طريقه الى الافول والزوال وفقد قدرته واضطر للعودة الى الاتفاق النووي ونحن من يحدد الشروط.

فيما يخص الاتفاق النووي؛ مجتبى ذوالنوري: امريكا تسعى لفرض شروط جديدة على إيران

قال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية، ان امريكا في محادثات فيينا جعلت التزاماتها في الحد الادنى وتطالبنا بالالتزام بشروط اضافية فيما يخص الاتفاق النووي المتفق عليه.

روحاني: احتكار مياه نهري دجلة والفرات وتسبيب الجفاف للدول الاخرى المجاورة يعود بالضرر على البيئة

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن احتكار مياه نهري دجلة والفرات من قبل دولة واحدة وتسبيب الجفاف للدول الاخرى المجاورة يعود بالضرر على البيئة ، موضحا أن "بناء السدود في جارتنا الشرقية وحبس المياه من التدفق بشكل كاف الى بحيرة هامون سيعرض البيئة للخطر".

بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية؛ تدشين أول مركز ابداع متخصص في الصناعة النووية

بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية سورنا ستاري تم يوم الاثنين تدشين أول مركز ابداع متخصص في الصناعة النووية.

العميد حاتمي: انجاز مشروع تصنيع المباني يعتمد على التقنيات الحديثة لتلبية احتياجات البلاد

قال وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي ان القوات المسلحة في البلاد وكما استخدمت التقنيات الحديثة في مجال الدفاع وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين ، فأنها تسعى اليوم وباستخدام العلوم الوطنية لتأمين احتياجات البلاد في قطاع السكن.

السفير الإيراني لدى الصين: الصين أكبر مصدر لقاح لإيران/ أرسلت 50 شحنة مساعدات

قال السفير الإيراني لدى الصين أن الصين وقفت إلى جانبنا منذ بداية جائحة كورونا، حيث أرسلت أكثر من 50 شحنة من المساعدات، والصين هي من أكبر مصدري اللقاحات لإيران.

تم في طوكيو؛ افتتاح "معرض إيران الرائعة" / إيران أرض الأحلام

أقيم حفل افتتاح "معرض إيران الرائعة" على هامش دورة الألعاب الأولمبية بحضور وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

وزارة الصحة: تسجيل 322 حال وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 322 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 89 الفا و122شخصا.

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