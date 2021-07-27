الأمن مستتب على الحدود الإيرانية الأفغانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، محمد باكبور، قال على هامش حفل تكريم منتسبي القوات المسلحة في مجال الصحة ومكافحة كورونا الذي أقيم في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة صباح اليوم: "عملت القوات البرية للحرس الثوري الإيراني بشكل جيد للغاية في مكافحة فيروس كورونا وتم توفير جميع مستشفياتنا الميدانية والثابتة للمقر الوطني لمكافحة كورونا وقمنا ايضا بتوفير 500 سرير لمرضى كورونا.

وبشأن إرساء الأمن على حدود إيران وأفغانستان، أضاف: "على الرغم من انعدام الأمن في أفغانستان، إلا أن الأمن مستتب على حدودنا مع هذا البلد ولا توجد أي مشكلة خاصة"./انتهى/