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٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٦:١٧ م

العميد باكبور:

الأمن مستتب على الحدود الإيرانية الأفغانية

الأمن مستتب على الحدود الإيرانية الأفغانية

قال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني ان الأمن مستتب على حدود إيران وأفغانستان وليس لدينا أي مشكلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، محمد باكبور، قال على هامش حفل تكريم منتسبي القوات المسلحة في مجال الصحة ومكافحة كورونا الذي أقيم في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة صباح اليوم: "عملت القوات البرية للحرس الثوري الإيراني بشكل جيد للغاية في مكافحة فيروس كورونا وتم توفير جميع مستشفياتنا الميدانية والثابتة للمقر الوطني لمكافحة كورونا وقمنا ايضا بتوفير 500 سرير لمرضى كورونا.

وبشأن إرساء الأمن على حدود إيران وأفغانستان، أضاف: "على الرغم من انعدام الأمن في أفغانستان، إلا أن الأمن مستتب على حدودنا مع هذا البلد ولا توجد أي مشكلة خاصة"./انتهى/

رمز الخبر 1916484
https://ar.mehrnews.com/news/1916484/

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