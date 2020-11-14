الحرس الثوري يدك بالمدفعية مواقع الزمر المناوئة للثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القوات البرية التابعة للحرس الثوري استهدفت صباح اليوم السبت مواقع الزمر المناوئة للثورة الاسلامية الايرانية بعمليات صاروخية ومدفعية خارج الحدود الوطنية، واتت هذه العمليات ردا على الاعمال الشريرة التي قامت بها الزمر المناوئة للثورة الاسلامية الايرانية.

وأكد مساعد شؤون العمليات في مقر حمزة سيد الشهداء (ع) أن اقتدار القوات المسلحة في التصدي الفعال للزمر الإرهابية المعادية للثورة منعتها من القيام بعمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية مضيفًا ان الاستكبار العالمي حاول من خلال تنظيم الخلايا الارهابية وارسال عناصرها العميلة الى داخل البلاد تمرير مخططاتها الشريرة لاغتيال ابناء الثورة .

واعلنت العلاقات العامة بمقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" التابع للقوة البرية للحرس الثوري الايراني في بيان بها استهداف مواقع الزمر الارهابية المناوئة للثورة الاسلامية خارج الحدود الشمال غربية للبلاد بعمليات صاروخية ومدفعية، ما اسفر عن خسائر واضرار جسيمة في صفوف الاعداء.

واشار الحرس الثوري الايراني ان الامن القومي والحفاظ على هدوء ورخاء الشعب الايراني لاسيما اهالي المحافظات الحدودية خط احمر بالنسبة للقوات المسلحة الايرانية، مشيراً انه سينزل العقاب على الجماعات الارهابية على ممارساتهم المشينة والاجرامية اينما كانوا.

/انتهى/