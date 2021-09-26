وزارة الامن الإيرانية تعلن عن احباط خلية إرهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن العلاقات العامة لمكتب وزارة الامن بمحافظة خوزستان، أن القوات الأمنية استطاعت من خلال إجراء رقابة استخبارية باحباط خلية إرهابية.

وبحسب هذا التقرير في الأيام التي سبقت الأربعين الحسيني، عندما كانت مجموعات معادية للثورة تابعة لبعض دول المنطقة تنوي زعزعة أمن البلاد تمكن عناصر الدائرة العامة للامن في خوزستان من توجيه ضربة ميدانية استخباراتية الى خلية ارهابية في المنطقة الحدودية جنوب غرب خوزستان، وضبطت لديها عشرات قطع الأسلحة.

وشكرت وزارة الامن أبناء الوطن الأعزاء والأذكياء وخاصة سكان الحدود وأعلنت في حالة وجود أي حالات أمنية مشبوهة عليهم الاتصال بـ 113 من وزارة الأمن.

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