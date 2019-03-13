شمخاني: أي محاولة لزعزعة أمن الحدود الإيراني ستسبقها عمليات هجومية لردعها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني أجرى صباح اليوم الأربعاء، جولة تفقدية في مدينة ارومية مركز محافظة اذربيجان الغربية بحضور قادة القوات المسلحة في شمال غرب البلاد.

واكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، بان ايران سترد بقوة باجراءات استباقية وهجومية على اي محاولة من اي جماعة او دولة لتهديد امن حدود البلاد.

وقال الأدميرال شمخاني، بعد سماع تقرير من قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني (العميد خاكبور ،) وقادة آخرين إنه "خلال العامين الماضيين، كانت الجماعات المعادية للثورة التي تدعمها وتمولها بعض الدول الإقليمية والعالمية تكافح من أجل زعزعة الأمن في الحدود الشمالية الغربية للبلاد والتي أخفقت بيقظة القوات المسلحة وقوات الأمن الإيرانية".

ولفت شمخاني إلى أن "نحن نراقب عن كثب إنشاء وتطوير القواعد العسكرية من قبل بعض الدول بالقرب من حدودنا".

ونوه امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني بأنه "لن نسمح لقادة زعزعة الأمن والاستقرار ومرتزقتهم باستهداف أمن الناس واستقرارهم في المنطقة"./انتهى/