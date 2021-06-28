مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب ستُقام في 5 اغسطس 2021

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان موسوي أوضح في تصريحه لمراسل وكالة "إيرنا" الإيرانية اليوم الاثنين، ان مراسم اداء اليمين الدستورية لحجة الاسلام رئيسي، ستقام وفقا للمادة 121 من الدستور، عقب مراسم تنفيذ الحكم الرئاسي بواسطة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى الخامنئي؛ وذلك تزامنا مع ذكرى انطلاق الثورة الدستورية في ايران.

واضاف، ان هذه المراسم ستقام بحضور رئيس البرلمان ونواب الشعب، ورئيس السلطة القضائية واعضاء مجلس صيانة الدستور الى جانب عدد من كبار الشخصيات المحلية والاجنبية.

واكد هذا المسؤول البرلماني، ان مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب حجة الاسلام رئيسي، ستجري مع رعاية كامل البروتوكولات الصحية والوقائية الخاصة بمكافة وباء كورونا.

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