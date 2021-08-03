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٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٨:٥٨ ص

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ايران لن تتردد في الدفاع عن امنها وسترد بكل قوة/تسجيل 411 حالة وفاة جديدة بكورونا

ايران لن تتردد في الدفاع عن امنها وسترد بكل قوة/تسجيل 411 حالة وفاة جديدة بكورونا

شهدت إيران خلال اليوم المنصرم أحداثا عديدة منها: "ادانة المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية الاتهامات الامريكية والبريطانية التي تم توجيهها للجمهورية الاسلامية حول الهجوم على السفينة الاسرائيلية" و"تسجيل 411 حالة و فاة جديدة بكورونا".

ردا على اتهامات ضرب السفينة الاسرائيلية؛ خطيب زادة: ايران لن تتردد في الدفاع عن امنها وسترد بكل قوة وحزم على اية مغامرة محتملة

خطيب زادة: ايران لن تتردد في الدفاع عن امنها وسترد بكل قوة وحزم على اية مغامرة محتملة

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية الاتهامات الامريكية والبريطانية التي تم توجيهها للجمهورية الاسلامية حول الهجوم على السفينة الاسرائيلية.

الخارجية الايرانية تستدعي السفير الروماني

الخارجية الايرانية تستدعي السفير الروماني

استدعت وزارة الخارجية الايرانية السفير الروماني بسبب مزاعم لا اساس لها من قبل الحكومة الرومانية ضد الجمهورية الإسلامية والتي تتعلق بحادثة غرق سفينة "ميرسر ستريت".

بعد اتهامات لندن لطهران؛ الخارجية الايرانية تُحضر القائم بأعمال السفارة البريطانية

الخارجية الايرانية تُحضر القائم بأعمال السفارة البريطانية

استدعت وزارة الخارجية الايرانية، القائم بأعمال السفارة البريطانية في طهران للاحتجاج على مزاعم بلاده بشأن ضلوع طهران في استهداف الناقلة في بحر عمان.

نائب في البرلمان الایراني: 73 دولة تعلن استعدادها لحضور مراسم أداء القسم للرئيس المنتخب الايراني

 73 دولة تعلن استعدادها لحضور مراسم أداء القسم للرئيس المنتخب الايراني

اعلن المتحدث باسم الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الاسلامي الايراني نظام الدين الموسوي في شرحه لتفاصيل دعوة الضيوف للحضور في مراسم أداء القسم الرئيس المنتخب الإيراني عن حضور 115 مسؤولاً من 73 دولة .

في اطار دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020؛ مصارع إيراني يخرج وصيف بطل العالم البلغاري من المنافسات ويحجز بطاقة التأهل

مصارع إيراني يخرج وصيف بطل العالم البلغاري من المنافسات ويحجز بطاقة التأهل

تأهل مصارعان ايرانيان الى الدور النصف النهائي لمنافسات المصارعة الرومانية في اطار دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020.

مسؤول اقتصادي: استخراج 1300 مليار متر مكعب من الغاز من حقل "بارس جنوبي" وانفاق 25 مليار دولار

استخراج 1300 مليار متر مكعب من الغاز من حقل "بارس جنوبي" وانفاق 25 مليار دولار

اعلن المدير التنفيذي لشركة "بارس" للنفط والغاز الايرانية محمد مشكين فام ان الاستثمارات التي رصدت لتطوير مشروع حقل "بارس الجنوبي" للغاز بلغت 25 مليار دولار خلال الاعوام الثمانية الاخيرة.

وزارة الصحة: تسجيل 411 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 411 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 411 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 91 الفا و407شخصا.

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رمز الخبر 1916654
https://ar.mehrnews.com/news/1916654/

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