العراق وإستونيا يبحثان سبل تمتين العلاقات التجارية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، أن "تصريح الوزير جاء لدى تلقـِّيه اتصالاً هاتفيّاً من وزيرة خارجيَّة إستونيا إيفا ماريا ليميتس".

واضافت الوزارة أن "الوزيرين بحثا آفاق تكثيف التعاون الثنائيِّ في المجالات كافة، ومنها، الاستثمار الاستوني في السوق العراقـيَّة، والتبادل التجاريّ، وتوسيع عمل الحوكمة الإلكترونيّة، فضلا عن الفرص الكبيرة في مجال مُؤسَّسات الأعمال بالعراق".

وبينت أنه "تم التباحث ايضا حول ملف الهجرة والمهاجرين، واتفقا على زيادة التنسيق بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي بغية الوصول إلى تفاهمات تخدم المصالح المشتركة للجانبين".

من جانبها، تطرقت وزيرة خارجيَّة إستونيا إلى "الهجرة غير الشرعية إلى ليتوانيا لأنها تؤثر أيضاً على دول أخرى في الاتحاد الأوروبي وضرورة اتخاذ بعض الإجراءات المُشترَكة لمنع الاتجار بالبشر، واتفق الوزيران على ضرورة التواصل بالمستقبل القريب لوضع الاليات لمعالجة الموقف".

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