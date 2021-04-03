وزير الخارجية السويسري يزور بغداد ويلتقي نظيره العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت الوزارة، في بيان وزير الخارجية السويسري "إغنازيو كاسيس" سيزور بغداد وسيعقد لقاء ثنائيا ومؤتمرا صحفيا مع نظيره العراقي "فؤاد حسين".

والأربعاء التقى رئيس دائرة أوروبا بالخارجية العراقية، السفير "عبد الكريم طعمة مهدي كعب"، السفير السويسري المعتمد لدى العراق والمقيم في عمان" لوكس كاسر" في مقر الوزارة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المسائل ذات الاهتمام المشترك، وأهم الزيارات لكبار المسؤولين السويسريين إلى بغداد.

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