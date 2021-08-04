صباغ ورضائي يشددان على عمق العلاقات الاستراتيجية بين طهران ودمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان صباغ نوه خلال لقائه اليوم في طهران أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي بالتعاون بين سورية وإيران في محاربة الإرهاب وقال: "إن الدماء السورية امتزجت بالدماء الإيرانية ما أثمر عن تحقيق انتصارات في مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد العالم بأسره".

وأضاف صباغ: "إننا نواجه عدواً واحداً ومصيراً واحداً ولذلك فإن تضافر الجهود المشتركة بين الجانبين السوري والإيراني وتفعيل وتعزيز التعاون بينهما ينعكس بالفائدة على البلدين والشعبين الصديقين"، لافتاً إلى سياسة المعايير المزدوجة التي تتبعها أميركا والغرب حيال سورية حيث تنظر الولايات المتحدة إلى قضايانا من المنظور والمعيار الصهيوني وبما يحقق مصالح كيان الاحتلال في المنطقة.

ومن جانبه أكد رضائي أن العالم مدين لسورية وإيران في محاربتهما للإرهاب والجماعات التكفيرية التي أمعنت في إرهابها وإجرامها مثمناً الانتصارات التي حققتها سورية قيادةً وشعباً وجيشاً على الإرهاب.

وعبر رضائي عن حرص الجانب الإيراني على تعزيز التعاون مع سورية في مختلف المجالات وقال إن: "علاقاتنا متينة ومتجذرة ولا يستطيع أحد المساس بها فهناك الكثيرون ممن يحاولون التأثير على هذه العلاقات ولكن إرادة البلدين أقوى وسنكون جنباً إلى جنب على جميع الصعد".

وحضر اللقاء أعضاء الوفد المرافق لرئيس مجلس الشعب وسفير سورية في طهران الدكتور شفيق ديوب.

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