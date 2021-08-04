عراقجي: ايران ثابته على موقفها المُتمثّل بضرورة رفع جميع العقوبات الجائرة بشكل كامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية خاصة احدث التطورات المتعلقة بافغانستان، كما تناولا العلاقات والتعاون الثنائي بين ايران والاتحاد الاوروبي في مختلف المجالات.

وناقش الجانبان كذلك احدث اوضاع الاتفاق النووي ومواصلة المفاوضات في فيينا نظرا للدور التنسيقي الذي لعبه انريكي مورا في اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

واكد مساعد الخارجية ورئيس الوفد الايراني لمفاوضات فيينا خلال اللقاء المواقف الحازمة للجمهورية الاسلامية الايرانية الرامية لرفع الحظر الظالم عن الشعب الايراني.

ويرافق مورا خلال الزيارة سفير الاتحاد الاوروبي في فيينا ستيفان كليمنت ومدير طاولة العلاقات مع ايران في الاتحاد الاوروبي برونو شول./انتهى/