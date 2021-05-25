عراقجي يجري مباحثات مع انريكي مورا والوفد الروسي في فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى مساعد وزير الخارجية، رئيس الوفد الايراني المشارك في مفاوضات الاتفاق النووي بجولتها الخامسة، مساعد الامين العام لجهاز الخدمة الخارجية بالاتفاق الاوروبي "انريكي مورا" الذي يمثل الاتحاد الاوروبي في هذه المفاوضات.

واتى اللقاء بين عراقجي ومورا، على اعتاب الجولة الخامسة من مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووين والمرتقبة مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة النمساوية.

وفي تصريح لدى وصوله فيينا اليوم، اعلن مساعد وزير الخارجية الايراني بانه اجرى مباحثات ايضا قبيل الاجتماع الرئيسي للجنة المشتركة مع الوفد الروسي المفاوض؛ معربا عن ارتياحه للمواقف المشتركة "الجيدة" فيما خصّ معظم القضايا ذات الصلة بين الجانبين.

وغادر عراقجي البلاد اليوم صباحا متجها الى فيينا، التي تستضيف الجولة الخامسة من مفاوضات احياء الاتفاق النووي. /انتهى/