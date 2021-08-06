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٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٧:٠٩ م

في اطار دورة الالعاب الاولمبية 2020 في طوكيو؛

المصارع الايراني "زارع" يحقق فوزا بجدارة على منافسه الصيني

المصارع الايراني "زارع" يحقق فوزا بجدارة على منافسه الصيني

فاز المصارع الايراني امير حسين زارع، بالميدالية البرنزوية في وزن 125 كلغم للمصارعة الحرة بعد تغلبه على خصمه الصيني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في اطار دورة الالعاب الاولمبية 2020 في طوكيو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تمكن المصارع الايراني امير حسين زارع من الفوز بجدارة في هذا النزال بنتيجة 5 - صفر على منافسه جي وي دانغ من الصين ليتقلد الميدالية البرونزية.

وكان زارع قد تغلب في الدور الاول على الاوكراني الكساندر خوتسيانوفسكي الفائزبالميدالية البرونزية في بطولة العالم بنتيجة 7- صفر.

وفي الدور ربع النهائي فاز على اكزون شالا من كوسوفو بنتيجة 13-2 ، الا انه خسر في الدور نصف النهائ يامام بطل العالم غنوبتروشفيلي من جورجيا.

وبذلك ترتفع حصيلة ايران من الميداليات في اولمبياد طوكيو الى ميداليتين ذهبيتين وفضيتين وبرنزوية واحدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1916761
https://ar.mehrnews.com/news/1916761/

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