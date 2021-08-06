المصارع الايراني "زارع" يحقق فوزا بجدارة على منافسه الصيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تمكن المصارع الايراني امير حسين زارع من الفوز بجدارة في هذا النزال بنتيجة 5 - صفر على منافسه جي وي دانغ من الصين ليتقلد الميدالية البرونزية.

وكان زارع قد تغلب في الدور الاول على الاوكراني الكساندر خوتسيانوفسكي الفائزبالميدالية البرونزية في بطولة العالم بنتيجة 7- صفر.

وفي الدور ربع النهائي فاز على اكزون شالا من كوسوفو بنتيجة 13-2 ، الا انه خسر في الدور نصف النهائ يامام بطل العالم غنوبتروشفيلي من جورجيا.

وبذلك ترتفع حصيلة ايران من الميداليات في اولمبياد طوكيو الى ميداليتين ذهبيتين وفضيتين وبرنزوية واحدة.

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