ايران تتصدر ترتيب الدول الاسلامية بميداليات طوكيو 2020

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تبوأت ايران المرتبة 27 بالترتيب العام ، متقدمة على الدول الاسلامية المحرزة للميداليات.
وجاء ترتيب الدول الاسلامية العشرة الاولى على نحو التالي:
البلد الميداليات المرتبة
1- ايران 3 ذهبية +2 فضية + 2 برونزية 27
2- اوزبكستان 3 ذهبية + 2 برونزية 31
3- تركيا 2 ذهبية + 2 فضية + 9 برونزية 35
4- قطر 2 ذهبية + 1 برونزية 41
5- كوسوفو 2 ذهبية 42
6- مصر 1 ذهبية + 1 فضية + 4 برونزية 54
7- اندونيسيا 1 ذهبية + 1 فضية + 3 برونزية 55
8- تونس 1 ذهبية + 1فضية 58
9- المغرب 1 ذهبية 63
10- آذربيجان 3 فضية + 4 برونزية 67
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