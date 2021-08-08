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٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٤:٣٩ م

ايران تتصدر ترتيب الدول الاسلامية بميداليات طوكيو 2020

ايران تتصدر ترتيب الدول الاسلامية بميداليات طوكيو 2020

تصدرت ايران ترتيب الدول الاسلامية من حيث احراز الميداليات بدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تبوأت ايران المرتبة 27 بالترتيب العام ، متقدمة على الدول الاسلامية المحرزة للميداليات.

وجاء ترتيب الدول الاسلامية العشرة الاولى على نحو التالي:

البلد الميداليات المرتبة

1- ايران 3 ذهبية +2 فضية + 2 برونزية 27
2- اوزبكستان 3 ذهبية + 2 برونزية 31
3- تركيا 2 ذهبية + 2 فضية + 9 برونزية 35
4- قطر 2 ذهبية + 1 برونزية 41
5- كوسوفو 2 ذهبية 42
6- مصر 1 ذهبية + 1 فضية + 4 برونزية 54
7- اندونيسيا 1 ذهبية + 1 فضية + 3 برونزية 55
8- تونس 1 ذهبية + 1فضية 58
9- المغرب 1 ذهبية 63
10- آذربيجان 3 فضية + 4 برونزية 67

رمز الخبر 1916819
https://ar.mehrnews.com/news/1916819/

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