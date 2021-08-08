ايران تتصدر ترتيب الدول الاسلامية بميداليات طوكيو 2020

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تبوأت ايران المرتبة 27 بالترتيب العام ، متقدمة على الدول الاسلامية المحرزة للميداليات.

وجاء ترتيب الدول الاسلامية العشرة الاولى على نحو التالي:

البلد الميداليات المرتبة

1- ايران 3 ذهبية +2 فضية + 2 برونزية 27

2- اوزبكستان 3 ذهبية + 2 برونزية 31

3- تركيا 2 ذهبية + 2 فضية + 9 برونزية 35

4- قطر 2 ذهبية + 1 برونزية 41

5- كوسوفو 2 ذهبية 42

6- مصر 1 ذهبية + 1 فضية + 4 برونزية 54

7- اندونيسيا 1 ذهبية + 1 فضية + 3 برونزية 55

8- تونس 1 ذهبية + 1فضية 58

9- المغرب 1 ذهبية 63

10- آذربيجان 3 فضية + 4 برونزية 67