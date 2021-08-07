التظاهر بالمظلومية وممارسة الخداع والكذب جزء من ادوات الكيان الاسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك في تصريح ادلت به ارشادي للصحفيين الجمعة ردا على تهديدات وزير حرب الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، وذلك اثر الاجتماع المغلق لمجلس الامن الدولي حول حادثة السفينة "مرسر ستريت" في بحر عمان.

وقالت: ان الكيان الاسرائيلي مازال يهدد بوقاحة بانه سيستخدم القوة ضد دول المنطقة في حين انه هو نفسه مصدر التهديد وعدم الاستقرار وانعدام الامن في المنطقة على مدى اكثر من 7 عقود من الزمن.

*هدف الكيان الاسرائيلي حرف اذهان الراي العام العالمي عن جرائمه

واشارت ارشادي الى التصريحات المحرفة حول حادثة السفينة "مرسر ستريت" وقالت: اننا نواسي الاسر التي فقدت اعزاءها في هذا الحادث المؤسف.ونوهت الى ان الكيان الاسرائيلي وجه اصابع الاتهام لايران في هذا الحادث فور وقوعه وقالت: ان هذا هو النهج الدائم والاعتيادي للكيان الاسرائيلي وهدفه هو حرف اذهان الراي العام في العالم عن جرائمه واعماله اللاانسانية في المنطقة. واشارت سفيرة ومساعدة الممثلية الايرانية في الامم المتحدة الى ان الكيان الاسرائيلي يتهم ايران في جميع احداث الشرق الاوسط تقريبا من دون تقديم اي دليل على ذلك.

*الكيان الاسرائيلي هاجم اكثر من 10 سفن تجارية في بحار المنطقة في اقل من عامين

واعتبرت ارشادي الادعاء بالمظلومية وممارسة الخداع والكذب جزءا من ادوات الكيان الاسرائيلي واضافت: ان هدف الكيان الاسرائيلي من اثارة الضجيج حول حادث السفينة "مرسر ستريت" هو التغطية على اعماله الارهابية ضد الملاحة البحرية التجارية، اذ انه هاجم في غضون اقل من عامين اكثر من 10 سفن تجارية في بحار المنطقة.واشارت الى تصريح لرئيس الوزراء السوري في 17 كانون الثاني /يناير 2021 بان 7 ناقلات نفط تعرضت لهجمات حينما كانت في طريقها الى سوريا وقالت: ان هذه الحواث التي يقف الكيان الاسرائيلي وراءها ادت الى شحة الوقود بصورة جدية في سوريا كما ان وسائل الاعلام العالمية اعلنت في 11 اذار/مارس ان الكيان استهدف اكثر من 10 سفن تحمل غالبيتها النفط الى سوريا.

واضافت: كما تعرضت ناقلة نفط في 23 ايار /مايو في السواحل السورية لهجوم من طائرة مسيرة حيث قتل خلالها 3 سوريين وكان الكيان الاسرائيلي وراء الهجوم ايضا.

وقالت ارشادي: ان هذه فقط عدة نماذج من مغامرات وممارسات الكيان الاسرائيلي المزعزعة للاستقرار في بحار المنطقة.

*على مجلس الامن منع الكيان الاسرائيلي من مغامراته المتهورة

واعتبرت هذه الاعمال الارهابية واللاقانونية بانها تهدد السلام والامن الاقليمي والدولي بصورة جدية وتخل بحرية الملاحة البحرية وتعرض للخطر امن الطاقة واضافت: ان الكيان الاسرائيلي مازال يواصل اعتداءاته الممنهجة والمستمرة ضد سيادة ووحدة اراضي دول المنطقة. هذه الممارسات اللاقانونية تعد تهديدا جادا للامن والسلام الاقليمي والدولي واحدث مثال لهذه الممارسات هو الهجوم الاخير على لبنان.

واكدت بان هذه الممارسات تعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وميثاق منظمة الامم المتحدة ولا ينبغي ان تبقى دون عقاب وقالت: انه على مجلس الامن الدولي منع مغامرات الكيان الاسرائيلي المتهورة في المنطقة كما ينبغي عليه (مجلس الامن) ان يثبت بانه لا يقع في شرك مخادعات واخبار الكيان الاسرائيلي المزيفة.واضافت سفيرة ومساعدة ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في الامم المتحدة: مثلما اكدنا في رسالتنا الاخيرة الى رئيس مجلس الامن فاننا نرفض اتهام الكيان الاسرائيلي عديم الاساس لنا بالضلوع في حادثة "مرسر ستريت".واكدت ارشادي بان الكيان الاسرائيلي لا يمكنه التغطية على سلوكياته المزعزعة للاستقرار وسياساته الشريرة من خلال مآخذة واتهام الاخرين.

*الكيان الاسرائيلي مصدر التهديد وزعزعة الاستقرار وانعدام الامن في المنطقة

وصرحت الدبلوماسية الايرانية بان الكيان الاسرائيلي كان على مدى اكثر من 7 عقود المصدر الاساس للتهديد وزعزعة الاستقرار وانعدام الامن في المنطقة وان اسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها مازالت تعرض المنطقة كلها للخطر.وقالت ارشادي: ان هذا الكيان هو الوحيد في المنطقة الذي يمتلك السلاح النووي وهو في الوقت ذاته الوحيد في المنطقة غير العضو في منظمة حظر الاسلحة النووية ولا تخضع انشطته ومنشآته الخطيرة لاجراءات الامان الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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