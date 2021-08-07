يجب تدمير كل الأسلحة النووية تحقيقا لعالم آمن/قصف أميركا النووي إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير ومندوب ايران لدى المنظمات الدولية في فيينا، " كاظم غريب آبادي" نوه على صفحته الشخصية على تويتر ، في إشارة إلى ذكرى القصف النووي للجيش الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي بان: القصف النووي لهيروشيما وناغازاكي الذي أسفر عن مقتل 226000 أصبح مدنيًا.

وتابع: "هذه كانت إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية".

وأضاف غريب آبادي: "الولايات المتحدة هي أول دولة تستخدم الأسلحة النووية وما زالت تطورها بل وتستخدمها كتهديد ضد الآخرين".

وقال غريب ابادي أيضا إنه من أجل عالم آمن ، يجب تدمير الأسلحة النووية بالكامل.

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