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٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٥:٠٦ م

غريب آبادي:

يجب تدمير كل الأسلحة النووية تحقيقا لعالم آمن/قصف أميركا النووي إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية

يجب تدمير كل الأسلحة النووية تحقيقا لعالم آمن/قصف أميركا النووي إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية

أكد سفير ومندوب ايران لدى المنظمات الدولية في فيينا، " كاظم غريب آبادي"، أنه "من أجل عالم آمن ومأمون، يجب تدمير الأسلحة النووية بالكامل".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير ومندوب ايران لدى المنظمات الدولية في فيينا، " كاظم غريب آبادي" نوه على صفحته الشخصية على تويتر ، في إشارة إلى ذكرى القصف النووي للجيش الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي بان: القصف النووي لهيروشيما وناغازاكي الذي أسفر عن مقتل 226000 أصبح مدنيًا.

وتابع: "هذه كانت إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية".

وأضاف غريب آبادي: "الولايات المتحدة هي أول دولة تستخدم الأسلحة النووية وما زالت تطورها بل وتستخدمها كتهديد ضد الآخرين".

وقال غريب ابادي أيضا إنه من أجل عالم آمن ، يجب تدمير الأسلحة النووية بالكامل.

/انتهى/

رمز الخبر 1916794
https://ar.mehrnews.com/news/1916794/

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