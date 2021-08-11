طاهريان فرد وكرزاي يبحثان الاسراع بعملية ارساء السلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جرى البحث وتبادل وجهات النظر خلال اللقاء حل الاوضاع الجارية في افغانستان والوقف العام لاطلاق النار ومعاناة المواطنين المتضررين من الحرب والبدء الفوري لمفاوضات السلام والاسراع بعملية ارساء السلام ودور الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذه العملية.

وكان طاهريان فرد قد التقى قبل ذلك وزير الخارجية الافغاني محمد حنيف اتمر حيث تباحثا حول احدث التطورات الجارية في افغانستان ونتائج الاجتماع الاخير لمجلس الامن الدولي وتعزيز التعاون الاقليمي والثنائي واجتماع الدوحة.

ويوم الاحد الماضي اجتمع المندوب الخاص لوزارة الخارجية الايرانية في الشان الافغاني في طهران مع مندوب الامين العام لمنظمة الامم المتحدة في الشان الافغاني جان آرنو الذي قام بزيارة الى طهران على راس وفد للبحث حول قضايا افغانستان.

وجرى البحث خلال اللقاء حول التطورات الجارية في افغانستان ومنها عملية السلام والمفاوضات الافغانية-الافغانية. كما اتصل طاهريان فرد هاتفيا يوم الاثنين مع رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية الافغانية عبدالله عبدالله ووزير الخارجية الافغاني محمد حنيف اتمر، للبحث حول الاوضاع الجارية في الساحة الافغانية وعملية السلام والحوار الافغاني –الافغاني./انتهى/