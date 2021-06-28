اجتماع ثلاثي بين إيران وأفغانستان وباكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مندوب وزير الخارجية الايراني الخاص في الشان الافغاني محمد ابراهيم طاهريان فرد اكد على اهمية الاجماع الاقليمي وتعزيز العلاقات بين الدول الثلاث ايران وافغانستان وباكستان وعقد اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية هذه الدول.

واتى ذلك خلال لقاء طاهريان فرد مع وزير الخارجية الافغاني محمد حنيف اتمر في كابول.

واستعرض مندوب وزير الخارجية الايراني الخاص في الشان الافغاني في مستهل اللقاء نتائج زيارته الاخيرة الى باكستان، مؤكدا اهمية الاجماع الاقليمي وتعزيز العلاقات بين الدول الثلاث ايران وافغانستان وباكستان، وعقد اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية الدول الثلاث.

ومن جانبه اكد وزير خارجية افغانستان على المزيد من تطوير العلاقات بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا على ترسيخ وتعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الاطراف.

واكد اتمر ضرورة توطيد الاجماع الاقليمي والموافقة مبدئيا على عقد الاجتماع الثلاثي، معتبرا هذا الاجتماع مفيدا لترسيخ الاجماع الاقليمي لانجاح مسيرة السلام.

ولفت وزير الخارجية الافغاني الى اهمية التعاون بين الجمهورية الاسلامية الاسلامية وبلاده، مؤكدا على عقد الاجتماع السادس للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وكان المندوب الخاص لوزير الخارجية الايراني في الشان الافغاني قد توجه يوم الخميس الماضي من كابول الى اسلام آباد وبعد لقائه عددا من المسؤولين الباكستانيين والمحادثات التي اجراها معهم حول احدث التطورات الامنية الافغانية عاد الى كابول من جديد واستانف يوم الجمعة لقاءاته مع المسؤولين السياسيين والدفاعيين الافغان.

وفي هذه اللقاءات قدم طاهريان فرد عرضا لمحادثاته التي اجراها مع المسؤولين الباكستانيين وتبادل وجهات النظر مع الشخصيات الافغانية للوصول الى حلول سلمية للازمة الجارية والحيلولة دون وقوع الحرب الاهلية في افغانستان./انتهى/