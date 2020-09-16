  1. إيران
١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٨:٢٣ ص

في محادثة هاتفية مع نظيره الأفغاني؛

ظريف يعلن استعداد إيران لتقديم أية مساعدة لعملية السلام في أفغانستان

ظريف يعلن استعداد إيران لتقديم أية مساعدة لعملية السلام في أفغانستان

اعلن وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف"، استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتقديم اي دعم ممكن لمسيرة السلام في افغانستان.

جاء ذلك خلال محادثات هاتفية اجراها وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مساء يوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الافغاني بالوكالة محمد حنيف اتمر.

وجرى البحث خلال الاتصال الهاتفي حول احدث اوضاع الاطراف الافغانية في اطار مفاوضات السلام ودور الدول الجارة في ذلك وكذلك العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وفي اطار الوثيقة الشاملة للتعاون الاستراتيجي.  

واعرب ظريف عن سروره لاجراء المحادثات بين الاطراف الافغانية، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتقديم اي دعم ممكن لمسيرة السلام في افغانستان./انتهى/

رمز الخبر 1907664

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