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١٢‏/٠٨‏/٢٠٢١, ١٢:٠٥ م

من أجل حماية صحة المجتمع؛

اللواء سلامي: ندعو الجميع لأن يهبوا لمساعدة الناس

اللواء سلامي: ندعو الجميع لأن يهبوا لمساعدة الناس

أكد القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، انه من أجل دحر فيروس كورونا، يجب أن تنزل جميع القوات، والمؤسسات، والمنظمات، والأفراد الى الساحة وأن نلتزم جميعا بالبروتوكولات الصحية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اللواء سلامي خلال إجتماع عقده اليوم (الخميس) مع قادة الحرس الثوري في المحافظات، عبر الفيديو كونفرانس، حول تكثيف "مشروع الشهيد سليماني" أكد اللواء سلامي ان هذا الإجتماع عقد اليوم اثر توجيهات سماحة قائد الثورة الإسلامية وأضاف ان سماحته دعا الجميع لتعزيز التضامن من أجل حماية صحة المجتمع ونأمل أن نكون على قدر المسؤولية في تنفيذ أوامره".

وتابع: "ان سماحة القائد طلب منا جميعًا أن نأتي إلى الساحة بقوة أكبر لإنقاذ الأرواح، فأتينا جميعًا وندعو الجميع لأن يهبوا لمساعدة الناس".

وفيما ثمن جهود وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سعيد نمكي، أشار القائد العام للحرس الثوري الى انتهاء عمل الحكومة الثانية عشرة، مضيفا ان "رغم انتهاء عمل هذه الحكومة لم يتوان أحد في تقديم واجبه والجميع حاضر في الساحة مثل اليوم الأول والكل على قدم وساق لنقل المسؤولية للمسؤولين الجدد على أحسن وجه"./انتهى/

رمز الخبر 1916929
https://ar.mehrnews.com/news/1916929/

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