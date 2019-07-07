اللواء سلامي: سنعمل على كسر احتكار القوى الكبرى لتقنيات الاتصالات المتطورة

وكشف الحرس الثوري ، اليوم، عن نظام اتصال تكتيكي أطلق عليه اسم "سبهر 110" لمواجهة الحروب الإلكترونية وعمليات القرصنة.

وأكد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، خلال إزاحة الستار عن نظام الاتصالات الجديد، إننا نعمل على كسر احتكار القوى الكبرى لتقنيات الاتصالات المتطورة، ولا نبالغ إذا أعلنا أننا على حافة هذه التقنيات وواجهتها“.

وبين اللواء سلامي أن "التطور في مجال الاتصالات، يؤدي إلى أن يكون نظام القيادة والإدارة دقيقًا وواقعيًّا ومبنيًّا على المعلومات المحدّثة، إضافة إلى أن حركة الوحدات تكون متصلة ببعضها ولن يكون هناك أي عنصر عاطل في ساحة المعركة، وبالتالي يؤدي إلى تعاضد جميع الإمكانات في الساحة"./انتهى/