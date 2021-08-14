سفن روسية تتجه نحو إيران للمشاركة في المنافسات العسكرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت وكالات الأنباء الروسية عن مسؤول المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية بجنوب روسيا قوله: إن سفينتي محج قلعة وأستراخان أبحرتا إلى ميناء أنزلي للمشاركة في منافسات كأس البحر.

وأضاف: إن سفينتي محج قلعة وأستراخان غادرتا قاعدتهما على شواطئ جمهورية داغستان وتوجهتا إلى ميناء أنزلي في إيران للمشاركة في منافسات كأس البحر في إطار مسابقات أرميا- 2021 الدولية عسكرية.

وأوضح أن مسابقات كأس البحر ستقام في الفترة (من 25 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر) في قاعدة البحرية الإيرانية.

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