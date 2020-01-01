المناورات الاخيرة بمشاركة روسيا والصين دليل على تحول ايران الى قوة عسكرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مساعد الشؤون التنسيقية في الجيش الايراني الادميرال حبيب الله سياري اشار خلال كلمة له في افتتاحية النسحة الحادية والعشرين من مؤتمر ومعرض الصناعات البحرية والملاحة في جزيرة قشم جنوبي ايران، اشار الى اهمية النعم الوافرة الموجودة في البحار في رؤية القرآن الكريم وايضا اهمية البحار والاستفادة من المحيطات لتطوير البلاد من وجهة نظر قائد الثورة الاسلامية وإيعازه المسؤولين للإهتمام بهذا الشأن.

ونوه سياري الى أن 70 في المئة من مساحة الارض تتشكل من المياه و90 في المئة من التجارة الدولية تتم عبر المياه والنقل البحري، مضيفا أن البحار والمحيطات تضم طاقات كبيرة تشمل الوقود والمياه والمصادر الغذائية والمواد الاولية لصناعة الادوية والذخائر المعدنية والقطاع السياحي وما الى ذلك.

يتبع