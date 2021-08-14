حركة "حماس" تؤكد على تزايد عجز الاحتلال في مواجهة المقاومة في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح قاسم في تصريح له أن حديث الاحتلال المتكرر عن فشله في عمليات الخداع للمقاومة، وخاصة فشله في محاولة استدراج مقاتلي القسام وقتل المئات منهم، يدلل مرة أخرى على تطور مستوى الأداء الاستخباري لكتائب القسام وقدرتها على كشف خططه وقراءة نواياه.

و أوضح المتحدث باسم حماس ان هذا السلوك من الاحتلال وتخطيطه لارتكاب المجازر عبر سلاح الجو، يكشف خشيته من الالتحام على الأرض مع مقاتلي المقاومة، خاصة بعد الملحمة البطولية التي خاضتها المقاومة في معركة العصف المأكول.

وصرح موقع واللا الاخباري العبري أن مناورة "مترو الأنفاق" الخداعية التي نفذها جيش الاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة قبل أشهر لم تحقق المطلوب بقتل عدد كبير من عناصر حركة حماس.

وأضاف الموقع العبري نقلا عن قادة بجيش الاحتلال أن "التقديرات تشير إلى أن عددا قليلا جدا من عناصر الحركة قتلوا خلال الهجوم الواسع من الطائرات الحربية على أنفاق حماس شمال قطاع غزة".

وأشار "واللا" إلى أن الخطة نفذت بهجوم جوي واسع باستخدام 160 طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في آن واحد.

ولفت الموقع العبري إلى أن قادة جيش الاحتلال ظنوا أن العملية كانت ناجحة يومها، وان حماس بلعت الطعم وتكبدت خسائر كبيرة، إلا أنه اتضح فشل المناورة، وأن الحركة كانت مدركة لعملية الخداع.

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