الناطق باسم حماس يطالب السلطات السعودية بسرعة الإفراج عن المعتقلين 

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه نقلت وكالة شهاب عن "حازم قاسم" قوله ايضا ان اعتقال الدكتور محمد الخضري ممثل الحركة السابق في السعودية وعشرات الفلسطينيين هو استهداف للعاملين لصالح القضية الفلسطينية كاشفا أن الفلسطينيين المعتقلين في السعودية يعيشون في ظروف اعتقال صعبة وقاسية، وهناك تقارير مقلقة عن أوضاعهم الصحية.

قاسم جدد استنكار حركة المقاومة الفلسطينية حماس استمرار اعتقال السلطات السعودية لعشرات الفلسطينيين منذ أكثر من عامين دون أية مسوغات قانونية، مطالبا في الوقت ذاته السلطات السعودية بسرعة الإفراج عن المعتقلين كونهم لم يرتكبوا أي تجاوز ووجودهم على أرض المملكة قانوني.

ورفض النظام السعودي عرضا يمنيا قدمه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يقضي بمبادلة الاسرى الفلسطينيين لديه بطياريها الاسرى في اليمن، واستنكر السيد عبد الملك تقديم السعودية خدمات مجانية للعدو الصهيوني وتماهيها مع العدو الصهيوني في امتهان الشعب الفلسطيني واعتقال ممثليه على أراضيها ، في الوقت التي تقدم فيه كافة التسهيلات للعدو الصهيوني وتدعم خطوات التطبيع معه.

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