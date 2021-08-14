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١٤‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٣:٣٢ م

بدءا من يوم الاثنين لغاية السبت المقبل؛

لجنة مكافحة كورونا: اغلاق جميع المؤسسات الحكومية والمصارف والمحال التجارية

لجنة مكافحة كورونا: اغلاق جميع المؤسسات الحكومية والمصارف والمحال التجارية

اعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا علي رضا رئيسي، انه تقرر اغلاق جميع المؤسسات الحكومية والمصارف والمحال التجارية ابتداء من بعد غد الاثنين لمدة خمسة ايام ابتداء بهدف السيطرة على انتشار فيروس كوفيد - 19.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضاف رئيسي في تصريح اليوم السبت: سيتم منع السفر بين جميع المدن من الساعة 12 ظهر غد الاحد ولغاية يوم الجمعة المقبل، مشيرا الى الغاء جميع تراخيص السفر الصادرة.

وأكد المتحدث بأسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ، على ضرورة التزام جميع المواطنين بالبروتوكولات الصحية، مضيفا: خلال ايام العطلة القادمة، سيسمح فقط للمهن الضرورية والتي ومحال بيع السلع الاساسية والمؤسسات التي تقدم الخدمات الطبية بمزاولة أنشطتها.

واردف قائلا: وفقا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم، فإنه يمنع اقامة مراسم العزاء الحسيني في الأماكن المغلقة، كما سيتم منع المواكب السيارة.

/انتهى/

رمز الخبر 1916973
https://ar.mehrnews.com/news/1916973/

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