لجنة مكافحة كورونا: اغلاق جميع المؤسسات الحكومية والمصارف والمحال التجارية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضاف رئيسي في تصريح اليوم السبت: سيتم منع السفر بين جميع المدن من الساعة 12 ظهر غد الاحد ولغاية يوم الجمعة المقبل، مشيرا الى الغاء جميع تراخيص السفر الصادرة.

وأكد المتحدث بأسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ، على ضرورة التزام جميع المواطنين بالبروتوكولات الصحية، مضيفا: خلال ايام العطلة القادمة، سيسمح فقط للمهن الضرورية والتي ومحال بيع السلع الاساسية والمؤسسات التي تقدم الخدمات الطبية بمزاولة أنشطتها.

واردف قائلا: وفقا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم، فإنه يمنع اقامة مراسم العزاء الحسيني في الأماكن المغلقة، كما سيتم منع المواكب السيارة.

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