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١٤‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٢:٤٦ م

وزارة الصحة:

تسجيل 466 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 466 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 466 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 97 الفا و208شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الجمعة لغاية ظهر اليوم السبت، تسجيل 29 الف و700 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و389 الاف و85 إصابة من ضمنها سبعة الاف و252 شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 466 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 97 الفا و 208 شخصا.

وتعافى 3 ملايين و700الاف و828 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 27 مليونا و78الفا و261 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1916970
https://ar.mehrnews.com/news/1916970/

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