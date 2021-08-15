الولايات المتحدة تبدأ في إخلاء سفارتها في كابل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أحد المسؤولين، الذي لم يعلن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، وغالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. والسفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين اليوم الأحد وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" والذي أوصلهم إلى أبواب كابل خلال أيام معدودة.

وفي وقت سابق اليوم نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أفغان أن "طالبان" سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي البلاد دون قتال صباح الأحد، ما يعني محاصرة قوات الحركة للعاصمة كابل عمليا.

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