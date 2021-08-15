قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب طارق سليم من منزله قي بلدة عزون شرقي قلقيلية، فيما وقعت عدة إصابات بالاختناق جرّاء قنابل الغاز، خلال مواجهات اندلعت بالبلدة.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، ونشرت فرقة مشاة في محيط المنازل في مدخل يعبد الرئيس، وداهمت الأحياء وسيرت آلياتها دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

وفي نابلس، استمرت في بلدة بيتا جنوبي المدينة فعاليات الإرباك الليلي والمواجهات على جبل صبيح والمناطق القريبة منه، حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وفي القدس، اعتدى أفراد من قوات الاحتلال على شابين الليلة الماضية، في أحياء مدينة القدس، ولاحقوا الفتية في منطقة باب العامود وشارع صلاح الدين، واعتقلت الشاب سعدي برقان.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات واعتقالات للمواطنين، وسط إرهاب للسكان والنساء والأطفال.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (3886) انتهاكا خلال شهر تموز/يوليو الماضي.

ووثق التقرير (115) مداهمة لمنازل المواطنين و(325) اقتحاما بمناطق مختلفة في الضفة والقدس المحتلة، اعتقل خلالها الاحتلال (406) مواطنًا بمن فيهم النساء والأطفال.

/انتهى/