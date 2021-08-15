العنف والحرب مثل "الاحتلال" ليسا حلاً للمشاكل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية كتب في تغريدة على تويتر مساء اليوم الاحد ردا على تغريدة حامد كرزاي الرئيس الافغاني السابق: ان العنف والحرب، مثلهما مثل الاحتلال، لم ولن تكون خيارا لتسوية مشاكل افغانستان.

وأضاف: "يمكن أن تكون مبادرة الإخوة في مجلس التنسيق وباقي القادة الأفغان الآخرين ارضية للحوار والانتقال السلمي الى السلام الراسخ ".

وتابع: " ان الجمهورية الإسلامية الايرانية ستواصل مساعيها للمصالحة في أفغانستان".

واشار الى ان إيران ترحب بإعلان كرزاي مسؤول عن تشكيل مجلس تنسيق من قبل القادة الأفغان. مؤكدا ان ايران تأمل أن تؤدي هذه المبادرة إلى الحوار والانتقال السلمي في أفغانستان./انتهى/