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١٨‏/٠٨‏/٢٠٢١, ١٠:٣٧ ص

وزارة الصحة الإيرانية:

وتيرة الاصابة والراقدين في المستشفيات في 14 محافظة قد اصبحت مستقرة

وتيرة الاصابة والراقدين في المستشفيات في 14 محافظة قد اصبحت مستقرة

اعلن المساعد العام لوزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني ايرج حريرجي عن وجود مؤشرات اولية للعبور من الموجة الخامسة لفيروس كورونا في 14 محافظة في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال حريرجي في تصريح للتلفزيون الايراني مساء الثلاثاء على هامش زيارته لمحافظة كرمان جنوب شرق البلاد: ان الموجة الخامسة لفيروس كورونا هي من نوع متحور الدلتا الذي يعد الفيروس الاكثر عدوى في العالم.

واضاف: ان وتيرة الاصابة والراقدين في المستشفيات في 14 محافظة قد اصبحت مستقرة وان ظروف كورونا فيها اصبحت تنازلية الا ان المتوقع ان يشهد عدد الوفيات زيادة نسبية خلال الايام القادمة.

واكد بان سلوك المواطنين ومدى التزامهم بالتوصيات الصحية خاصة في المراسم سيحدد مصير ومستقبل كورونا في البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1917064
https://ar.mehrnews.com/news/1917064/

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