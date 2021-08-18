مصير الكيان الصهيوني الحتمي نفس المصير الذي حل بأميركا في فيتنام وأفغانستان والعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب شمخاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاربعاء: ان مآل كل احتلال هو الطرد المذل.

واضاف: ان المصير الذي لقيته اميركا في فيتنام وافغانستان والعراق هو المصير المحتوم لكيان الاحتلال الصهيوني ايضا.

وكان امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني قد كتب في تغريدة له يوم الاثنين حول الاوضاع في افغانستان: في يناير عام 2018 كان لي خلال زيارتي الى كابول اجتماع صعب مع رئيس جمهورية افغانستان.

واضاف: ان التصريحات الطافحة بالحزن لوزير الدفاع الافغاني اليوم، تجسد تداعيات الاحتلال الاميركي الذي استمر 20 عاما لافغانستان ومدى نفوذ وتاثير واشنطن على الحكومة فيها.

وقال شمخاني: نحن على غرار العقود الاربعة الماضية، نقف الى جانب الشعب الأفغاني وارادته ومطالبه.

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