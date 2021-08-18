اميركا والناتو حاولتا بغزو واحتلال أفغانستان وباقي المناطق تحقيق مصالحهما ولم تحقق ذلك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية ، محمد جواد ظريف ، في تغريدة على تويتر اليوم (الأربعاء): "على الرغم من التشدق بالديمقراطية والحرب على الإرهاب ، فإن الأحداث في أفغانستان ومواقف الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تثبت أنهما من خلال غزو واحتلال أفغانستان ومناطق أخرى ، كانا يسعون فقط لتحقيق مصالحهم الخاصة - لكنهم لم يحققوا حتى تلك الاهداف .

وقال "من الواضح الآن أن الولايات المتحدة والناتو ملزمتان بالتعويض".

وكان محمد جواد ظريف قد رحب في تغريدة على تويتر في وقت سابق بتشكيل المجلس التنسيقي للقادة الأفغان .

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