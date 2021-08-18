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١٨‏/٠٨‏/٢٠٢١, ١٠:١٩ م

ظريف:

اميركا والناتو حاولتا بغزو واحتلال أفغانستان وباقي المناطق تحقيق مصالحهما ولم تحقق ذلك

اميركا والناتو حاولتا بغزو واحتلال أفغانستان وباقي المناطق تحقيق مصالحهما ولم تحقق ذلك

كتب وزير الخارجية الايراني على تويتر أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي كانا يسعيان لتحقيق مصالحهما الخاصة فقط من خلال غزو واحتلال أفغانستان ومناطق أخرى ، لكنهما لم ينجزا ذلك وقال إن عليهما التعويض عن ذلك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية ، محمد جواد ظريف ، في تغريدة على تويتر اليوم (الأربعاء): "على الرغم من التشدق بالديمقراطية والحرب على الإرهاب ، فإن الأحداث في أفغانستان ومواقف الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تثبت أنهما من خلال غزو واحتلال أفغانستان ومناطق أخرى ، كانا يسعون فقط لتحقيق مصالحهم الخاصة - لكنهم لم يحققوا حتى تلك الاهداف .

وقال "من الواضح الآن أن الولايات المتحدة والناتو ملزمتان بالتعويض".

وكان محمد جواد ظريف قد رحب في تغريدة على تويتر في وقت سابق بتشكيل المجلس التنسيقي للقادة الأفغان .

/انتهى/

رمز الخبر 1917078
https://ar.mehrnews.com/news/1917078/

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