الزهار: أسرى مقابل أسرى ولن نربط هذا الملف بقضايا أخرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف الزهار خلال حديث لـ"إذاعة صوت الأقصى بغزة" :" قضية عض الأصابع لن تكون في صالح الكيان الصهيوني والمقاومة خرجت من معركة "سيف القدس" ليست بأقل من المعركة، والخاسر هو الحكومة الإحتلال الجديدة"، مؤكداً بأن المطلوب هو المزيد من الضغوط على الاحتلال لتحقيق الغاية المطلوبة للفلسطينيين وليس المناورات.

واردف:" لا يمكن التعايش مع الاحتلال، وعلينا تجهيز أنفسنا لمعركة التحرير"، موجها رسالة للاحتلال قائلا فيها :" لا تراهنوا على وسائلكم الإجرامية في تحقيق أي إنجاز أمني وسياسي".

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