كربلاء تعلن مشاركة نحو 6 ملايين زائر بإحياء زيارة عاشوراء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب محافظ كربلاء المقدسة، جاسم الفتلاوي قال في مؤتمر صحفي عقد بمبنى المحافظة أن "6 ملايين زائر شاركوا في احياء زيارة يوم عاشوراء، بينهم 5 آلاف زائر عربي واجنبي"، مبينا أن "المحافظة بدأت بعملية التفويج العكسي للزائرين من خلال مركبات وزارة النقل ودوائر المحافظة".

وأكد الفتلاوي، "نجاح الخطة الامنية والخدمية"، معربا في الوقت نفسه عن شكره لجميع القوات الأمنية المشاركة في حفظ الأمن، والكوادر الصحية وأصحاب المواكب لتفانيهم في إنجاح الزيارة".

وفي وقت سابق، كشف مدير إعلام قيادة شرطة المحافظة العميد علاء الغانمي، عن أن "الآلاف من العناصر الأمنية شاركت في الخطة التي عدت ناجحة بكل المقاييس في ظرف استثنائي".

وأضاف، أنه "تم تقسيم المدينة الى عدد من الأطواق المؤمنة لتوفير الحماية الى الزائرين الذين وفدوا إلى كربلاء من ثلاثة محاور"، مشيراً الى أنه "تم وبالتعاون مع العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية نصب 1600 كاميرا مراقبة وزعت على مداخل المحافظة إضافة إلى الاقضية والنواحي لمراقبة الحركة"./انتهى/

المصدر: وكالة المورد