حضور قائد الثورة مراسم "ليلة الغرباء" في ذكرى استشهاد الحسين (ع)/تسجيل 564 حالة وفاة جديدة بكورونا

في حسينية الامام الخميني (ره)؛ قائد الثورة يحضر مراسم "ليلة الغرباء" في ذكرى استشهاد الحسين (ع)

حضر قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد "علي الخامنئي"، مساء يوم الخميس مراسم "ليلة الغرباء" في ذكرى استشهاد الامام الحسين (ع).

في برقية؛ الرئيس الايراني يثمّن فوز المنتخب الوطني بكأس العالم للمصارعة الحرة للشباب

ثمّن الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي بفوز المنتخب الوطني بكأس العالم للمصارعة الحرة للشباب التي اقيمت مؤخرا في روسيا.

خطيب زادة: رسالة عاشوراء تتمثل بالتضحية من أجل المبادئ والمقاومة في مواجهة الظالمين

عدّ المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده رسالة نهضة عاشوراءالامام الحسين (ع) تتمثل بالتضحية من أجل الحق والمبادئ والمقاومة في مواجهة الظالمين.

ظريف: نهضة عاشوراء ماتزال فاعلة في مجابهة الظلم

عدّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نهضة عاشوراء ماتزال فاعلة في مجابهة الظلم والكفاح من أجل الحرية رغم مرور 14 قرنا عليها.

خطيب زادة: ايران تدين التفجير الإرهابي في باكستان

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة"، التفجير الارهابي الذي استهدف موكب العزاء في ولاية البنغاب شرق باكستان.

وزارة الصحة: تسجيل 564 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 564 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 100 الفا و255 شخصا.

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