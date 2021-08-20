شكوى لبنانية مستعجلة لمجلس الأمن ضدّ إنتهاكات الاحتلال الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه أكد دياب بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن "الشكوى تأتي على خلفية انتهاكات الكيان الصهيوني المتكررة للسيادة اللبنانية وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر، وتهديد حياة الركاب المدنيين اللبنانيين والأجانب للخطر بشكل مباشر".

واضاف ان "استمرار العدو الصهيوني بانتهاك السيادة اللبنانية يشكل تهديدا مباشرا للقرار الدولي 1701"، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى "إدانة العدوان الصهيوني واتخاذ الإجراءات التي تحفظ السيادة اللبنانية وتكفل تنفيذ القرارات الدولية".

هذا ويواصل العدو المحتل خروقاته وانتهاكاته البرية والجوية والبحرية للسيادة اللبنانية في تحد للقرارات الدولية.

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