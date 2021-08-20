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٢٠‏/٠٨‏/٢٠٢١, ١٢:٥٩ م

شكوى لبنانية مستعجلة لمجلس الأمن ضدّ إنتهاكات الاحتلال الصهيوني

شكوى لبنانية مستعجلة لمجلس الأمن ضدّ إنتهاكات الاحتلال الصهيوني

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب الجمعة من وزيرة الخارجية بالوكالة زينة عكر الإيعاز لمندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى ضد العدو الصهيوني بسبب انتهاكاته المتكررة لسيادة لبنان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه أكد دياب بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن "الشكوى تأتي على خلفية انتهاكات الكيان الصهيوني المتكررة للسيادة اللبنانية وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر، وتهديد حياة الركاب المدنيين اللبنانيين والأجانب للخطر بشكل مباشر".

واضاف ان "استمرار العدو الصهيوني بانتهاك السيادة اللبنانية يشكل تهديدا مباشرا للقرار الدولي 1701"، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى "إدانة العدوان الصهيوني واتخاذ الإجراءات التي تحفظ السيادة اللبنانية وتكفل تنفيذ القرارات الدولية".

هذا ويواصل العدو المحتل خروقاته وانتهاكاته البرية والجوية والبحرية للسيادة اللبنانية في تحد للقرارات الدولية.

/انتهى/

رمز الخبر 1917120
https://ar.mehrnews.com/news/1917120/

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