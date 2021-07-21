من يحاصر لبنان هم المسؤولون وعلى من يناصرهم إعادة حساباته

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه اشار في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "من يحاصروا لبنان هم المسؤولون وعلى من يناصروهم إعادة حساباتهم. آن الآوان لنتوحد من أجل لبنان ومحاربة كل من يحاول فرض الخيارات على اللبنانيات. الناس أولا.

/انتهی/