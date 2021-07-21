من يحاصر لبنان هم المسؤولون وعلى من يناصرهم إعادة حساباته

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه اشار في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "من يحاصروا لبنان هم المسؤولون وعلى من يناصروهم إعادة حساباتهم. آن الآوان لنتوحد من أجل لبنان ومحاربة كل من يحاول فرض الخيارات على اللبنانيات. الناس أولا.
/انتهی/
أكد وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله، "أنهم فاسدون ومفسدون ومتزعمون يستغلون الطوائفية لينهبوا الدولة ويجوعوا الناس، وقسم منهم من حيث يعلم يساهم مع من يحاصر لبنان إقتصادياً.
وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه اشار في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "من يحاصروا لبنان هم المسؤولون وعلى من يناصروهم إعادة حساباتهم. آن الآوان لنتوحد من أجل لبنان ومحاربة كل من يحاول فرض الخيارات على اللبنانيات. الناس أولا.
/انتهی/
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