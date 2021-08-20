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٢٠‏/٠٨‏/٢٠٢١, ١٠:١٨ م

على الباخرة التي أرسلتها إلى لبنان؛

الشيخ القطان يتوجه بالشكر لإيران

الشيخ القطان يتوجه بالشكر لإيران

شكر رئيس جمعية “قولنا والعمل”في لبنان الشيخ أحمد القطان اليوم الجمعة "إيران على الباخرة التي أرسلتها إلى لبنان"، وقال "كلنا سمع بالباخرة الآتية من ايران إلى لبنان، ولأننا أقوياء في لبنان قلنا إن الباخرة أرض لبنانية حتى يحسب أعداء لبنان ألف مليون حساب قبل أن يتعرضوا لها".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس جمعية "قولنا والعمل" شكر في لبنان الشيخ أحمد القطان اليوم الجمعة "إيران على الباخرة التي أرسلتها إلى لبنان"، وقال "كلنا سمع بالباخرة الآتية من ايران إلى لبنان، ولأننا أقوياء في لبنان قلنا إن الباخرة أرض لبنانية حتى يحسب أعداء لبنان ألف مليون حساب قبل أن يتعرضوا لها".

وانتقد الشيخ القطان "البيانات وأصوات النشاز التي انتقدت خطاب السيد واعترضت على الباخرة ارضاء لأميركا وأعداء لبنان بذريعة أن الباخرة تفرض على لبنان عقوبات كثيرة"، وسأل "من يفيد من أميركا في لبنان وماذا تقدم الى لبنان في هذه الأزمة سوى مزيد من الحصار؟"، ونصح "بالافادة من درس عملاء أميركا في أفغانستان وغيرها"./انتهى/

رمز الخبر 1917137
https://ar.mehrnews.com/news/1917137/

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