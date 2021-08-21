تسجيل 544 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الجمعة لغاية ظهر اليوم السبت، تسجيل 24 الف و179 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و640 الاف و695 إصابة من ضمنها سبعة الاف و626 شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 544 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 101 الفا و354 شخصا.

وتعافى 3 ملايين و902 الاف و808 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 27 مليونا و755 الفا و618 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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