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٢١‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٢:٥٢ م

وزارة الصحة:

تسجيل 544 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 544 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 544 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 101 الفا و354 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الجمعة لغاية ظهر اليوم السبت، تسجيل 24 الف و179 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و640 الاف و695 إصابة من ضمنها سبعة الاف و626 شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 544 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 101 الفا و354 شخصا.

وتعافى 3 ملايين و902 الاف و808 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 27 مليونا و755 الفا و618 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1917150
https://ar.mehrnews.com/news/1917150/

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