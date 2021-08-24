تسجيل 709 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الاثنین لغاية ظهر اليوم الثلاثاء، تسجيل 40 الف و623 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و756 الاف و394 إصابة من ضمنها سبعة الاف و727 شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 709 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 103 الفا و357 شخصا.

وتعافى 3 ملايين و993 الاف و211 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 28 مليونا و93 الفا و587 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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