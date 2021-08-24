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٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٢:٤٧ م

وزارة الصحة:

تسجيل 709 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 709 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 709 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 103 الفا و357 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الاثنین لغاية ظهر اليوم الثلاثاء، تسجيل 40 الف و623 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و756 الاف و394 إصابة من ضمنها سبعة الاف و727 شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 709 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 103 الفا و357 شخصا.

وتعافى 3 ملايين و993 الاف و211 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 28 مليونا و93 الفا و587 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1917234
https://ar.mehrnews.com/news/1917234/

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