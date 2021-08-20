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٢٠‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٢:٤٩ م

وزارة الصحة:

تسجيل 555 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 555 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 555 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 100 الفا و810 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الخميس لغاية ظهر اليوم الجمعة، تسجيل 28 الف و833 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و616 الاف و516 إصابة من ضمنها سبعة الاف و587 شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 555 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 100 الفا و 810شخصا.

وتعافى 3 ملايين و868 الاف و196 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 27 مليونا و666 الفا و82 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1917125
https://ar.mehrnews.com/news/1917125/

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