تسجيل 555 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الخميس لغاية ظهر اليوم الجمعة، تسجيل 28 الف و833 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و616 الاف و516 إصابة من ضمنها سبعة الاف و587 شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 555 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 100 الفا و 810شخصا.

وتعافى 3 ملايين و868 الاف و196 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 27 مليونا و666 الفا و82 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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