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٢٢‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٢:٥٥ م

وزارة الصحة:

تسجيل 684 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 684 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 684 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 102 الفا و38 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس السبت لغاية ظهر اليوم الاحد، تسجيل 36 الف و419 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و677 الاف و114 إصابة من ضمنها سبعة الاف و662 شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 684 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 102 الفا و38 شخصا.

وتعافى 3 ملايين و932 الاف و472 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 27 مليونا و855 الفا و470 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1917178
https://ar.mehrnews.com/news/1917178/

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