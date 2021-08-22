تسجيل 684 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس السبت لغاية ظهر اليوم الاحد، تسجيل 36 الف و419 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و677 الاف و114 إصابة من ضمنها سبعة الاف و662 شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 684 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 102 الفا و38 شخصا.

وتعافى 3 ملايين و932 الاف و472 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 27 مليونا و855 الفا و470 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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