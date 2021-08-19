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١٩‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٣:٣٠ م

وزارة الصحة:

تسجيل 564 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 564 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 564 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 100 الفا و255 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الاربعاء لغاية ظهر اليوم الخميس، تسجيل 31 الف و266 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و587 الاف و683 إصابة من ضمنها سبعة الاف و538 شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 564 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 100 الفا و 255شخصا.

وتعافى 3 ملايين و840 الاف و568 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 27 مليونا و579 الفا و653 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1917096
https://ar.mehrnews.com/news/1917096/

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