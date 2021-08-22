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٢٢‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٨:٥٣ ص

مساء السبت؛

وزير خارجية اليابان في طهران للبحث حول العلاقات الثنائية وقضايا الشرق الاوسط

وزير خارجية اليابان في طهران للبحث حول العلاقات الثنائية وقضايا الشرق الاوسط

اعلنت السفارة اليابانية لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية عن وصول وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيغي الى طهران مساء السبت.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتبت السفارة اليابانية في طهران في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ان موتيغي وصل الى مطار "مهر آباد" في طهران مساء السبت في اطار جولة إلى عدد من الدول في منطقة الشرق الاوسط.

واضافت السفارة: ان موتيغي سيجري محادثات مع كبار المسؤولين الايرانيين للبحث حول العلاقات الثنائية وقضايا الشرق الاوسط والقضايا الاخرى ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر ان يجري وزير خارجية اليابان محادثات مع رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف والوزير المرشح لتولي حقيبة الخارجية في التشكيلة الوزارية القادمة حسين امير عبداللهيان.

/انتهى/

رمز الخبر 1917165
https://ar.mehrnews.com/news/1917165/

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