وزير الخارجية الياباني سيتوجه إلى طهران لتعميق وتوسيع العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة"، قد صرح في وقت سابق ان وزير الخارجية الياباني "موتيغي توشيميتسو" سيصل طهران يوم الاحد 22 آب/ اغسطس الحالي؛ في زيارة تستغرق يومين بدعوة من نظيره الايراني "محمد جواد ظريف".

واوضح "خطيب زادة" في تصريح له يوم الاثنين الماضي، ان هذة الزيارة التي تتم على اعتاب تشكيل الكابينة الوزارية الثالثة عشرة في ايران، تحظى بأهمية بالغة وتأتي ردا على الزيارة التي قام بها ظريف خلال العام 2019 الى طوكيو.

واكد، ان العلاقات الايرانية اليابانية باعتبارهما بلدين اساسيين في منطقة غرب وشرق اسيا، لطالما اتسمت بالاهمية.

وبين ان العلاقات بين ايران واليابان بنيت على مدى 90 عاما وفقا للمصالح المشتركة واسس المودة، والمشاورات بشان القضايا الثنائية ومتعددة الاطراف متواصلة حاليا بأعلى المستويات بين الجانبين.

واوضح خطيب زادة ان "توشيميتسو"، سيلتقي الى جانب نظيره الايراني، بعدد من كبار المسؤولين في البلاد.

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